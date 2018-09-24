В Ростове с Ворошиловского моста сняли девушку





Очевидцы сняли с Ворошиловского моста девушку, которая собиралась покончить с собой. ЧП произошло утром 26 сентября.



По словам свидетелей происшествия, девушка, на вид которой - около 25 лет, стояла за перилами моста. Один из автомобилистов, проезжавших мимо, осторожно подошёл сзади, схватил её за плечи и затащил на мост.



Очевидцы отметили, что ростовчанка была в слезах. Происходящее снял на видео один из водителей и опубликовал в соцсети. Пользователи сошлись во мнении, что бдительный парень не допустил непоправимой ошибки, которую собиралась совершить девушка.



