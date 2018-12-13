В Ростове рядом с генконсульством Украины произошёл пожар



Фото: Spbdnevnik.ru



Рядом с генеральным консульством Украины в Ростове произошёл пожар. ЧП случилось в заброшенном здании в переулке Халтуринском.



Сигнал о происшествии поступил на пульт оперативного дежурного утром 15 декабря. На место выехали 18 спасателей и шесть единиц техники. Когда пожарные расчёты прибыли, в здании огонь охватил площадь 40 квадратных метров.

- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – Причины возгорания устанавливаются.



Спасателям понадобилось порядка двух часов, чтобы полностью потушить пожар.