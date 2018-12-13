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В Ростове рядом с генконсульством Украины произошёл пожар

В Ростове рядом с генконсульством Украины произошёл пожар
Фото: Spbdnevnik.ru

Рядом с генеральным консульством Украины в Ростове произошёл пожар. ЧП случилось в заброшенном здании в переулке Халтуринском.

Сигнал о происшествии поступил на пульт оперативного дежурного утром 15 декабря. На место выехали 18 спасателей и шесть единиц техники. Когда пожарные расчёты прибыли, в здании огонь охватил площадь 40 квадратных метров.
- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – Причины возгорания устанавливаются.

Спасателям понадобилось порядка двух часов, чтобы полностью потушить пожар.

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