В Ростове ребёнок с ДЦП поджёг шторы и устроил пожар в доме





В Ростове ребёнок с детским церебральным параличом устроил пожар в доме.



Возгорание произошло на улице Плеханова утром 26 марта. Когда по адресу прибыли пожарные, огнём было охвачено порядка 50 кв.м. помещения, сообщает DonDay.ru. 12 спасателей и три единицы спецтехники около 30 минут тушили пламя.



Как выяснилось, мальчик с ДЦП случайно поджёг шторы в кухни. Пламя перекинулось на мебель и распространилось по комнате. К счастью, в происшествии никто не пострадал.