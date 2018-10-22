В Ростове ребёнок отравился лекарствами для взрослых
Фото: Ot-parazita.ru
В Ростове 3-летний мальчик отравился седативными препаратами. Случай произошёл в одном из домов на улице Малиновского 21 октября.
Ребёнок взял с тумбочки лекарства, пока родители ненадолго отвернулись, сообщает DonDay.ru. Через время малышу стало плохо, взволнованная мама вызвала сыну «скорую».
Прибывшие врачи осмотрели мальчика и оказали ему помощь на месте. От госпитализации ростовчанка отказалась. Сейчас жизни ребёнка ничего не угрожает.