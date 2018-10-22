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В Ростове ребёнок отравился лекарствами для взрослых

В Ростове ребёнок отравился лекарствами для взрослых
Фото: Ot-parazita.ru
В Ростове 3-летний мальчик отравился седативными препаратами. Случай произошёл в одном из домов на улице Малиновского 21 октября.

Ребёнок взял с тумбочки лекарства, пока родители ненадолго отвернулись, сообщает DonDay.ru. Через время малышу стало плохо, взволнованная мама вызвала сыну «скорую».

Прибывшие врачи осмотрели мальчика и оказали ему помощь на месте. От госпитализации ростовчанка отказалась. Сейчас жизни ребёнка ничего не угрожает.

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