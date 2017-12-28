В Ростове разыскивают водителя, сбившего насмерть пешехода в новогоднюю ночь



В Ростове разыскивают водителя, сбившего пешехода в новогоднюю ночь. Трагическое происшествие случилось в ночь на 1 января в Ворошиловском районе города.



По информации источника, ночью 32-летний Сергей Осмолов ехал на своем автомобиле. Неожиданно для него на дорогу вышел пешеход. Водитель сбил человека, но вместо того чтобы помочь, уехал с места ДТП.



- От полученных травм пострадавший скончался на месте, - отметил источник. – Автомобилиста разыскивают для выяснения всех обстоятельств ДТП.