В Ростове разыскивают водителя легковушки, оставившего погибшего в салоне после ДТП



В Ростове разыскивают водителя легковушки, оставившего погибшего в салоне после ДТП. Авария произошла 1 января на улице Нансена.



По предварительной информации, водитель автомобиля «ВАЗ-21124» не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в дерево. После случившегося мужчина скрылся с места происшествия.



- В салоне машины было найдено тело 42-летнего мужчины, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.



В настоящее время правоохранители устанавливают личность водителя отечественного автомобиля.