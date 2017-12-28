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В Ростове разыскивают водителя легковушки, оставившего погибшего в салоне после ДТП

В Ростове разыскивают водителя легковушки, оставившего погибшего в салоне после ДТП
В Ростове разыскивают водителя легковушки, оставившего погибшего в салоне после ДТП. Авария произошла 1 января на улице Нансена.

По предварительной информации, водитель автомобиля «ВАЗ-21124» не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в дерево. После случившегося мужчина скрылся с места происшествия.

- В салоне машины было найдено тело 42-летнего мужчины, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

В настоящее время правоохранители устанавливают личность водителя отечественного автомобиля.

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