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В Ростове разыскивают водителя иномарки, устроившего массовое ДТП

В Ростове разыскивают водителя иномарки, устроившего массовое ДТП
В Ростове разыскивают водителя «Мазды», устроившего массовую аварию. Автомобилиста, уехавшего с места ДТП, ищут полицейские.

- По факту аварии проводится административное расследование, - рассказали в пресс-службе донского главка. - Водителя «Мазды CX-7» сейчас разыскивают.

Напомним, 31 декабря около 13.30 автомобилист на «Мазде CX-7» ехал по улице Лелюшенко. Там он врезался в «Ладу Гранту». От полученного удара «Ладу» отбросило, после чего она наехала на припаркованный рядом автомобиль. Водитель «Мазды», в свою очередь, стал сдавать назад и врезался в «Рено Логан».

Затем виновник аварии скрылся с места ДТП, уехав во дворы многоэтажек. Однако из-за столкновения у иномарки отпал государственный номер - Е014ХА161.

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