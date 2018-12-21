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В Ростове разыскивают свидетелей ДТП с пострадавшим 34-летним мужчиной

В Ростове разыскивают свидетелей ДТП с пострадавшим 34-летним мужчиной
34-летний Александр Б. двигался по улице Города Ле-Ман на «Хендай Гетц». Когда он пересекал перекресток на проспекте Коммунистическом, с ним столкнулся водитель белого «Фольксвагена Пассата».

В результате ДТП Александр пострадал. Прибывшие на место аварии врачи диагностировали у него перелом ключицы, а затем оказали первую помощь. От госпитализации ростовчанин отказался. Перед тем как обратиться в больницу, мужчина проследил за эвакуацией своей машины. Затем Александр отправился в медицинское учреждение.

В больнице медики в область поломанной кости вставили мужчине титановую пластину. Сейчас Александр восстанавливается после операции и разыскивает очевидцев ДТП. По словам мужчины, водитель иномарки, врезавшийся в него, двигался на запрещающий сигнал светофора.

- После столкновения он сказал полицейским, что ехал на зеленый свет. Однако я уверен, что водитель «Фольксвагена» двигался на «красный», - сообщил Александр. - Сейчас пытаюсь разыскать свидетелей аварии или запись видеорегистратора с моментом столкновения.

Если вы стали свидетелем ДТП, или у вас есть видеозапись с моментом аварии, позвоните по номеру: 8-900-122-01-00 (Александр).
В Ростове разыскивают свидетелей ДТП с пострадавшим 34-летним мужчиной

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