В Ростове разыскивают студентку, пропавшую после угроз возлюбленного



В Ростове уже сутки разыскивают пропавшую 17-летнюю девушку. Анастасия Яценко сбежала после угроз возлюбленного. Сейчас никто не знает, где она может находиться.



Накануне исчезновения она поругалась со своим молодым человеком. Во время ссоры ухажер избил её. О случившемся студентка рассказала родителям, которые тут же приехали в Ростов из Краснодарского края. По словам подруги пропавшей, Дарьи, вместе с ними 27 октября Настя поехала снимать побои, а затем - в полицию, чтобы написать заявление.

- Все это время её парень угрожал, что найдёт и убьёт её, она была очень напугана, - добавила Дарья.



Видимо, опасаясь угроз, Настя сбежала прямо из отдела полиции. Родственники и друзья обзвонили всех знакомых и сокурсников, но ни у кого её нет. Одна только девушка рассказала, что Настя звонила и просилась переночевать. Но одногруппницы не было в городе, и она не смогла ей помочь.



Больше девушка никому не звонила, а её телефон всё время выключен. Родители шокированы произошедшим. Сейчас вместе с друзьями Анастасии они пытаются сделать всё, чтобы поскорее найти дочь. Она одна в городе, с собой у неё нет ни денег, ни вещей, ни документов.



Анастасия Яценко невысокого роста. У неё худощавое телосложение, чёрные волосы ниже плеч.



Всех, кто её увидит или знает, где она может находиться, просят позвонить по телефону: 8-928-203-60-01.