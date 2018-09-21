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В Ростове разыскивают пропавшего без вести 62-летнего мужчину

В Ростове разыскивают пропавшего без вести 62-летнего мужчину

В Ростове 24 сентября пропал 62-летний Владимир Анатольевич Иванков. Сейчас мужчину разыскивают волонтёры, полиция и родственники. Ростовчанин вышел из дома на улице Камышенской и до сих пор не вернулся.

В поисковом отряде «Лиза Алерт Юг» сообщили, что Владимир дезориентирован и нуждается в медицинской помощи. Возможно, он заблудился и не может самостоятельно найти дорогу домой.

Рост мужчины - около 170 сантиметров. У него плотное телосложение, карие глаза, борода, тёмные волосы, с проседью, на макушке есть залысина.

В день пропажи Владимир был одет в фиолетовые спортивные штаны, майку цвета хаки и чёрные тапки.

Всех, кто видел Владимир Иванкова или знает, где он может находиться, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 102.

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