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В Ростове разыскивают пропавшего 68-летнего пенсионера

В Ростове разыскивают пропавшего 68-летнего пенсионера
В Ростове вышел из дома и пропал 68-летний местный житель. В настоящее время мужчину разыскивают родные, волонтёры и сотрудники полиции.

Юрий Петрович Козловский ушёл из своего дома на проспекте Космонавтов утром 4 августа. До сих пор он не вернулся. В поисковом отряде «Лиза Алерт Юг» сообщили, что пенсионер дезориентирован. Возможно, он заблудился и не может найти дорогу домой.

Рост мужчины около 178 сантиметров. У мужчины седые волосы и большая залысина, зелёные глаза. В день пропажи мужчина был одет в синюю футболку, тёмно-синие спортивные штаны с белыми лампасами, бежевые босоножки. С собой у него был синий пакет.

Всех, кто видел Юрия Петровича Козловского или знает, где он может находиться, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52.

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