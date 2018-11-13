В Ростове разыскивают пенсионера, пропавшего неделю назад



Пенсионера, пропавшего неделю назад, разыскивают в Ростове. Николай Павлович Рабышков ушёл из дома 7 ноября и до сих пор не вернулся.



68-летний мужчина дезориентирован и нуждается в медицинской помощи. Об этом сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг».

Выходя из дома, ростовчанин был одет в красную футболку с коротким рукавом, тёмно-серые джинсы, чёрный свитер, тёмно-серый пуловер. Сверху на мужчине была утепленная зелёная куртка, на голове – тёмно-серая шапка с красной полосой.



Пропавший худощавого телосложения, рост - около 160 сантиметров, у него серо-зелёные глаза, русые волосы, с проседью.



Всех, кто знает, где находится Николай Павлович Рабышков или видел его, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.