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В Ростове разыскивают пенсионера, пропавшего неделю назад

В Ростове разыскивают пенсионера, пропавшего неделю назад
Пенсионера, пропавшего неделю назад, разыскивают в Ростове. Николай Павлович Рабышков ушёл из дома 7 ноября и до сих пор не вернулся.

68-летний мужчина дезориентирован и нуждается в медицинской помощи. Об этом сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг».
Выходя из дома, ростовчанин был одет в красную футболку с коротким рукавом, тёмно-серые джинсы, чёрный свитер, тёмно-серый пуловер. Сверху на мужчине была утепленная зелёная куртка, на голове – тёмно-серая шапка с красной полосой.

Пропавший худощавого телосложения, рост - около 160 сантиметров, у него серо-зелёные глаза, русые волосы, с проседью.

Всех, кто знает, где находится Николай Павлович Рабышков или видел его, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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