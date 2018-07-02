В Ростове разыскивают парня, подозреваемого в изнасилованиях несовершеннолетних



За преступления в отношении сексуальной неприкосновенности несовершеннолетних, в Ростове разыскивают молодого человека. Он может быть причастен сразу к нескольким эпизодам преступной деятельности.



На вид предполагаемому преступнику - около 30 лет, рост - около 180 сантиметров, волосы темно-русые, глаза карие, искривлен один из верхних зубов.



В последний раз его видели в темных джинсах и футболке с золотой надписью. В паху есть татуировка.



Если вам знакомо лицо этого молодого человека, просьба звонить в полицию по номеру: 102.