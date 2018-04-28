В Ростове разыскивают мужчину, повредившего припаркованную иномарку



В Ростове разыскивают мужчину, повредившего припаркованную иномарку. Инцидент произошел в ночь на 30 апреля.



Около часа ночи неизвестный мужчина подошел к припаркованной «Мазде» и камнем разбил стекло. После этого он помял крышу автомобиля и скрылся с места преступления. Камеры видеонаблюдения зафиксировали лицо предполагаемого злоумышленника.



В настоящее время владелица машины просит найти негодяя. Если у вас есть какая-нибудь информация о данном мужчине, просьба сообщить в редакцию.