Авторизация

Регистрация


  • USD 62.00
  • EUR 75.21
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове разыскивают мужчину, повредившего припаркованную иномарку

В Ростове разыскивают мужчину, повредившего припаркованную иномарку
В Ростове разыскивают мужчину, повредившего припаркованную иномарку. Инцидент произошел в ночь на 30 апреля.

Около часа ночи неизвестный мужчина подошел к припаркованной «Мазде» и камнем разбил стекло. После этого он помял крышу автомобиля и скрылся с места преступления. Камеры видеонаблюдения зафиксировали лицо предполагаемого злоумышленника.

В настоящее время владелица машины просит найти негодяя. Если у вас есть какая-нибудь информация о данном мужчине, просьба сообщить в редакцию.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.