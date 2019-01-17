Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове разыскивают без вести пропавшую мать двоих детей

В Ростове разыскивают без вести пропавшую мать двоих детей
В Ростове разыскивают без вести пропавшую мать двоих детей. 33-летняя Светлана Мамонтова вышла из дома на улице 12-го Декабря 17 января около 11.00 и отправилась в магазин. Однако обратно женщина не вернулась. Сейчас близкие Светланы ищут ее.

Рост ростовчанки - 162 сантиметра. У женщины плотное телосложение и темные волосы. 17 января она была одета в укороченную коричневую куртку, черные брюки и белую шапку.

- Уже два дня мы безуспешно пытаемся найти Свету, - призналась ее мать. - За помощью обращались и в полицию, и к поисковикам. Пока о Свете нет никакой информации. Дома у нее остались два мальчика 1,5 и 3,5 года.

Если у вас есть сведения о местонахождении Светланы Мамонтовой, позвоните по номерам: 8-903-462-34-82, 8-950-861-40-80 или 8-908-191-81-13.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.