В Ростове разыскивают без вести пропавшую мать двоих детей



В Ростове разыскивают без вести пропавшую мать двоих детей. 33-летняя Светлана Мамонтова вышла из дома на улице 12-го Декабря 17 января около 11.00 и отправилась в магазин. Однако обратно женщина не вернулась. Сейчас близкие Светланы ищут ее.



Рост ростовчанки - 162 сантиметра. У женщины плотное телосложение и темные волосы. 17 января она была одета в укороченную коричневую куртку, черные брюки и белую шапку.



- Уже два дня мы безуспешно пытаемся найти Свету, - призналась ее мать. - За помощью обращались и в полицию, и к поисковикам. Пока о Свете нет никакой информации. Дома у нее остались два мальчика 1,5 и 3,5 года.



Если у вас есть сведения о местонахождении Светланы Мамонтовой, позвоните по номерам: 8-903-462-34-82, 8-950-861-40-80 или 8-908-191-81-13.