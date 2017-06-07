В Ростове разыскивают 83-летнего пенсионера



В донской столице без вести пропал 83-летний пенсионер. 7 июня Владимир Калыш вышел из дома, расположенного в Октябрьском районе города, и перестал выходить на связь с близкими.



- На вид пожилому мужчине 85 лет, внешность славянская, рост около 170 сантиметров, среднее телосложение, волосы короткие седые, глаза серые, речь невнятная, говорит медленно, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Из особых примет – шрам на левой голени.



В день исчезновения дедушка был одет в рубашку в сине-бело-красную клетку, свитер, пиджак песочного цвета и спортивные штаны синего цвета с вертикальными белыми полосами по бокам. На голове у него была фетровая шляпа, а на ногах - туфли серого цвета. При себе у пенсионера был паспорт, проездные билеты и ключи от квартиры.



Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Владимира Калыш, просят сообщить по телефонам: 8 (863) 249-10-50, 8 (863) 249-10-66, 8-908-175-65-00.