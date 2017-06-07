Авторизация

Регистрация
  • USD 57.00
  • EUR 63.79
Новости

Происшествия

0

В Ростове разыскивают 83-летнего пенсионера

В Ростове разыскивают 83-летнего пенсионера
В донской столице без вести пропал 83-летний пенсионер. 7 июня Владимир Калыш вышел из дома, расположенного в Октябрьском районе города, и перестал выходить на связь с близкими.

- На вид пожилому мужчине 85 лет, внешность славянская, рост около 170 сантиметров, среднее телосложение, волосы короткие седые, глаза серые, речь невнятная, говорит медленно, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Из особых примет – шрам на левой голени.

В день исчезновения дедушка был одет в рубашку в сине-бело-красную клетку, свитер, пиджак песочного цвета и спортивные штаны синего цвета с вертикальными белыми полосами по бокам. На голове у него была фетровая шляпа, а на ногах - туфли серого цвета. При себе у пенсионера был паспорт, проездные билеты и ключи от квартиры.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Владимира Калыш, просят сообщить по телефонам: 8 (863) 249-10-50, 8 (863) 249-10-66, 8-908-175-65-00.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!