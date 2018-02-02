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В Ростове разыскивают 78-летнего дезориентированного пенсионера

В Ростове разыскивают 78-летнего дезориентированного пенсионера
В Ростове разыскивают 78-летнего дезориентированного пенсионера. Виктор Данилов ушел из дома на улице Муравьева 2 февраля в 17.00, и с того момента его местонахождение остается неизвестным.

Рост пропавшего - примерно 170 сантиметров, телосложение худощавое, глаза светло-карие, а волосы русые с проседью.

Уходя из дома, пенсионер надел куртку, футболку, бейсболку, обувь, все - черного цвета.

Ко всем, кто обладает какой-либо информацией о Викторе Данилове, просьба обратиться по номеру: 8-800-700-54-52.

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