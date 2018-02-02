В Ростове разыскивают 78-летнего дезориентированного пенсионера



В Ростове разыскивают 78-летнего дезориентированного пенсионера. Виктор Данилов ушел из дома на улице Муравьева 2 февраля в 17.00, и с того момента его местонахождение остается неизвестным.



Рост пропавшего - примерно 170 сантиметров, телосложение худощавое, глаза светло-карие, а волосы русые с проседью.



Уходя из дома, пенсионер надел куртку, футболку, бейсболку, обувь, все - черного цвета.



Ко всем, кто обладает какой-либо информацией о Викторе Данилове, просьба обратиться по номеру: 8-800-700-54-52.