В Ростове разыскивается пропавшая без вести 51-летняя женщина



В Ростове разыскивается 51-летняя местная жительница, пропавшая больше месяца назад.



О том, где находится Татьяна Адамян (Бодякова) ничего неизвестно с 14 апреля. В тот день она вышла из дома и обратно не вернулась. На связь с близкими с тех пор она не выходила.



К розыску женщины подключились поисковики из отряда «Лиза Алерт Юг». Волонтеры распространили ориентировки с фотографией пропавшей.



Рост женщины около 153 сантиметров, у неё среднее телосложение, карие глаза и чёрные волосы. В день пропажи на ней было тёмно-синее платье и чёрные ботинки. При ней была чёрная сумка и с документами.



Всех, кто что-нибудь знает о том, где находится Татьяна Адамян (Бодякова) или видел её, просят сообщить по телефону: 8 800 700 54 52 или 102.