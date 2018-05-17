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В Ростове разыскивается пропавшая без вести 51-летняя женщина

В Ростове разыскивается пропавшая без вести 51-летняя женщина
В Ростове разыскивается 51-летняя местная жительница, пропавшая больше месяца назад.

О том, где находится Татьяна Адамян (Бодякова) ничего неизвестно с 14 апреля. В тот день она вышла из дома и обратно не вернулась. На связь с близкими с тех пор она не выходила.

К розыску женщины подключились поисковики из отряда «Лиза Алерт Юг». Волонтеры распространили ориентировки с фотографией пропавшей.

Рост женщины около 153 сантиметров, у неё среднее телосложение, карие глаза и чёрные волосы. В день пропажи на ней было тёмно-синее платье и чёрные ботинки. При ней была чёрная сумка и с документами.

Всех, кто что-нибудь знает о том, где находится Татьяна Адамян (Бодякова) или видел её, просят сообщить по телефону: 8 800 700 54 52 или 102.

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