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В Ростове разыскивается 48-летний мужчина, нуждающийся в медицинской помощи

В Ростове разыскивается 48-летний мужчина, нуждающийся в медицинской помощи
В Ростове разыскивают 48-летнего мужчину, нуждающегося в медицинской помощи. Владимир Кузнецов ушел из дома 13 ноября 2017 года, и до сих пор о нем ничего не известно.

При себе у мужчины были кошелек и документы, однако через несколько дней после исчезновения Владимира они были найдены.

На вид ему - 47-50 лет, среднего телосложения, рост - около двух метров, глаза карие, волосы темные.

В день исчезновения он был одет в легкую осеннюю одежду. Владимир страдает психическим расстройством и нуждается в помощи медиков.

Если кому-нибудь известна информация о его местонахождении, просьба позвонить по телефонам: +7-906-417-69-16, +7-938-515-67-20.

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