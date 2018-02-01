В Ростове разыскивается 48-летний мужчина, нуждающийся в медицинской помощи



В Ростове разыскивают 48-летнего мужчину, нуждающегося в медицинской помощи. Владимир Кузнецов ушел из дома 13 ноября 2017 года, и до сих пор о нем ничего не известно.



При себе у мужчины были кошелек и документы, однако через несколько дней после исчезновения Владимира они были найдены.



На вид ему - 47-50 лет, среднего телосложения, рост - около двух метров, глаза карие, волосы темные.



В день исчезновения он был одет в легкую осеннюю одежду. Владимир страдает психическим расстройством и нуждается в помощи медиков.



Если кому-нибудь известна информация о его местонахождении, просьба позвонить по телефонам: +7-906-417-69-16, +7-938-515-67-20.