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В Ростове работника «Пятерочки» в торговом зале избил воришка

В Ростове работника «Пятерочки» в торговом зале избил воришка

В Ростове-на-Дону работника «Пятерочки» в торговом зале избил воришка. Происшествие случилось вечером 8 января на улице Дачной, 103.

По информации источника Rostov.ru, 20-летний Максим, сотрудник супермаркета, увидел, как мужчина засунул под куртку товар и направился к выходу. Молодой человек сделал замечание злоумышленнику, а когда тот не отреагировал, дернул его за рукав. Воришка, пытаясь покинуть торговую точку, ударил преследователя несколько раз по лицу и сбежал. Сотрудники «Пятерочки» вызвали своему коллеге «скорую».
- Прибывшие медики оказали парню помощь на месте, - отметил источник. – От госпитализации он отказался.

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