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В Ростове работник автомойки угнал и разбил «Мерседес» клиента

В Ростове работник автомойки угнал и разбил «Мерседес» клиента
Работник одной из автомоек, расположенной в Ворошиловском районе города, угнал машину клиента и попал на ней в ДТП.

Владелец «Мерседес Бенц» передал ключи работнику сервиса, чтобы тот помыл иномарку. Но когда через время он вернулся за автомобилем, легковушки на месте не было. Автовладелец заявил об угоне в полицию.

Подозреваемого задержали 20 марта. Им оказался 22-летний работник автомойки.
- Молодой человек решил поехать на чужом автомобиле за сигаретами, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - По пути он не справился с управлением и врезался в ограждение. Сотрудники полиции задержали его и доставили в дежурную часть.

В отношении парня возбуждено уголовное дело. Автомобиль вернули владельцу.

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