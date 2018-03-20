В Ростове работник автомойки угнал и разбил «Мерседес» клиента



Работник одной из автомоек, расположенной в Ворошиловском районе города, угнал машину клиента и попал на ней в ДТП.



Владелец «Мерседес Бенц» передал ключи работнику сервиса, чтобы тот помыл иномарку. Но когда через время он вернулся за автомобилем, легковушки на месте не было. Автовладелец заявил об угоне в полицию.



Подозреваемого задержали 20 марта. Им оказался 22-летний работник автомойки.

- Молодой человек решил поехать на чужом автомобиле за сигаретами, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - По пути он не справился с управлением и врезался в ограждение. Сотрудники полиции задержали его и доставили в дежурную часть.



В отношении парня возбуждено уголовное дело. Автомобиль вернули владельцу.