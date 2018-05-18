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В Ростове работница офиса сдала в ломбард 9 ноутбуков

В Ростове работница офиса сдала в ломбард 9 ноутбуков
В Ростове работница офиса сдала в ломбард девять ноутбуков. Владелец одной из фирм в Ленинском районе обратился в полицию с заявлением об исчезновении техники.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, служебную технику прихватила с собой 34-летняя женщина – работница офиса. Злоумышленница решила подзаработать и, дождавшись, пока все уйдут, забрала с собой девять ПК.

— Украденное подозреваемая сдала в ломбард. Общая сумма ущерба — 240 тысяч рублей, — отметили в ведомстве.

В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ей грозит до 5 лет лишения свободы.

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