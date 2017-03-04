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В Ростове пьяный водитель набросился на сотрудника ДПС и проткнул ему щёку шариковой ручкой

В Ростове пьяный водитель набросился на сотрудника ДПС и проткнул ему щёку шариковой ручкой

В Ростове пьяный водитель набросился с кулаками на полицейского, пытавшегося составить на него протокол.

Подвыпившего автовладельца остановили около полуночи 4 марта на улице Вавилова в районе дома № 1. Когда инспектор заполнил документы и попросил ростовчанина расписаться, тот набросился на него и стал избивать. Водитель несколько раз ударил полицейского по голове и лицу, а затем проткнул ему щеку шариковой ручкой, сообщает DonDay.ru.

Пострадавшему мужчине понадобилась помощь медиков. Прибывшие врачи «скорой» госпитализировали его в приемное отделение ГБСМП. Но после осмотра нейрохирурга, инспектора доставили в отделение челюстно-лицевой хирургии городской больницы № 2.

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