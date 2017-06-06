В Ростове пьяный водитель автобуса врезался в легковушку



В Ростове утром 8 июня на улице Малиновского произошло ДТП с участием автобуса.



В районе дома № 7-А 39-летний водитель автобуса ЛиАЗ, следовавшего по маршруту № 5 из АТП, не уступил дорогу «Хендаю Акцент» под управлением 26-летнего водителя. В результате транспортные средства столкнулись.



Прибывшие на место сотрудники ГИБДД установили, что шофёр автобуса был пьян.

- Водитель «Хендай Акцент» доставлен в больницу, - рассказал в ГУ МВД Ростовской области. - В настоящее время по факту случившегося возбуждено административное расследование, по результатам которого будет принято решение в отношении должностных и юридических лиц.



В Донском главке уточнили, что дело возбуждено по статье «Допуск к управлению транспортным средством водителя, находящегося в состоянии опьянения либо не имеющего права управления транспортным средством».