В Ростове пьяный мужчина жестоко избил своего соседа



В Ростове пьяный мужчина жестоко избил своего 42-летнего соседа. Потасовка между горожанами произошла вечером 17 июня на улице Особенной.



Как сообщил источник Rostov.ru, мужчины утроили застолье. Соседи общались и употребляли алкоголь. Во время беседы между собутыльниками произошла ссора. Хозяин дома, чтобы доказать свою правоту, набросился на гостя с кулаками и принялся наносить удары по лицу и голове. Избитый ростовчанин сбежал от обидчика и вызвал бригаду врачей.



- Прибывшие медики диагностировали у пострадавшего множественные гематомы и сотрясение головного мозга, - отметил источник издания. – От госпитализации он отказался.