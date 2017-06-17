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В Ростове пьяный мужчина жестоко избил своего соседа

В Ростове пьяный мужчина жестоко избил своего соседа
В Ростове пьяный мужчина жестоко избил своего 42-летнего соседа. Потасовка между горожанами произошла вечером 17 июня на улице Особенной.

Как сообщил источник Rostov.ru, мужчины утроили застолье. Соседи общались и употребляли алкоголь. Во время беседы между собутыльниками произошла ссора. Хозяин дома, чтобы доказать свою правоту, набросился на гостя с кулаками и принялся наносить удары по лицу и голове. Избитый ростовчанин сбежал от обидчика и вызвал бригаду врачей.

- Прибывшие медики диагностировали у пострадавшего множественные гематомы и сотрясение головного мозга, - отметил источник издания. – От госпитализации он отказался.

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