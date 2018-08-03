В Ростове пьяный мужчина стрелял в людей на Западном





В Железнодорожном районе пьяный ростовчанин устроил стрельбу. ЧП произошло вечером 3 августа. При этом один человек погиб, двое были ранены. Трагедия разыгралась около бильярдного клуба на улице Товарищеской.



По версии следствия, 31-летний ростовчанин в нетрезвом состоянии повздорил с компанией мужчин в баре. Они покинули заведение, но подозреваемый последовал за ними. На улице мужчина достал травматический пистолет и начал стрельбу по обидчикам.



Двое приятелей из компании получили ранения и были доставлены в больницу. Их 46-летний друг скончался на месте.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», - рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева.



В настоящее время следствие выясняет все обстоятельства преступления.