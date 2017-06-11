В Ростове пьяная автоледи на тротуаре сбила двух подростков





В Ростове пьяная женщина на «Рено Дастер» сбила двух подростков. Автомобилистка вылетела на тротуар.



ДТП произошло в районе дома № 75 по улице 2-я Киргизская 13 июня. По предварительной информации, 48-летняя женщина-водитель на «Рено Дастер» выехала на тротуар, где сбила двух парней 16 и 15 лет.

- В результате происшествия подростки с полученными травмами доставлены в больницу, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - По предварительным данным, водитель автомобиля находилась в состоянии алкогольного опьянения.



На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. По факту случившегося начата проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.