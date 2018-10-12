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В Ростове проводят проверку по факту утопления троих угонщиков лодки

В Ростове проводят проверку по факту утопления троих угонщиков лодки
В Ростове-на-Дону проводят проверку по факту утопления троих угонщиков лодки. Происшествие случилось в Азове 14 октября около 10 часов.

По предварительным данным, трое мужчин употребляли спиртное. В состоянии алкогольного опьянения они без разрешения сели в чужую лодку и отплыли на ней примерно на 100 метров от берега. После этого угонщики начали танцевать на судне и раскачивать его. Из-за этого лодка перевернулась и пошла ко дну. Все трое утонули в Дону.

– В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – прокомментировали в Южном следственном управлении на транспорте.

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