В Ростове проводят проверку по факту утопления троих угонщиков лодки



В Ростове-на-Дону проводят проверку по факту утопления троих угонщиков лодки. Происшествие случилось в Азове 14 октября около 10 часов.



По предварительным данным, трое мужчин употребляли спиртное. В состоянии алкогольного опьянения они без разрешения сели в чужую лодку и отплыли на ней примерно на 100 метров от берега. После этого угонщики начали танцевать на судне и раскачивать его. Из-за этого лодка перевернулась и пошла ко дну. Все трое утонули в Дону.



– В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – прокомментировали в Южном следственном управлении на транспорте.