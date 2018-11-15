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В Ростове проводят проверку по факту падения ученика в открытый люк

В Ростове проводят проверку по факту падения ученика в открытый люк
В Ростове следователи проводят проверку по факту падения школьника в открытый люк. Инцидент произошел 13 ноября на улице Еременко.

Как рассказала мать мальчика, ее сын не увидел присыпанный снегом люк и нечаянно провалился. Благо внутри была лестница, по которой семиклассник поднялся наверх, а проходящая мимо горожанка помогла мальчику выбраться.

После случившегося мама ученика обратилась с просьбой откликнуться свидетелей происшествия. Следователи в свою очередь начали доследственную проверку по данному факту.

- В ходе нее будут установлены лица, ответственные за содержание и эксплуатацию данного объекта коммунальной инфраструктуры, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области. - Их действиям (бездействию) будет дана надлежащая оценка.

По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение.

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