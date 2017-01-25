В Ростове проводят проверку по факту гибели женщины, выпавшей с 12-го этажа





Следственный отдел Советского района Ростова-на-Дону начал проверку по факту обнаружения тела женщины с признаками суицида.

- По предварительным данным, женщина совершила суицид, выпав с балкона квартиры, расположенной на 12-м этаже,- сообщили в Следственном управлении СК РФ по Ростовской области.- Следователем назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.



Все обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе проверки.



Напомним, что трагедия произошла 24 января на проспекте Коммунистический. 43-летняя женщина упала с балкона 12-го этажа многоквартирного дома № 48а.