В Ростове прошла панихида по погибшим при пожаре в Кемерово



В донской столице состоялась служба по погибшим при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Заупокойная панихида прошла 27 марта в 15.30 в Старо-Покровском храме.



Почтить память десятков погибших кемеровцев пришли сотни жителей донской столицы. Священнослужитель митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий провел молебны об упокоении душ скончавшихся и выздоровлении пострадавших.



Не сдерживая слез, ростовчане несли цветы и свечи к стенду памяти погибших. Потрясенные страшной бедой, они молились и скорбели о многочисленных унесенных жизнях детей и взрослых.



