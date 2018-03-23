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В Ростове прошла панихида по погибшим при пожаре в Кемерово

В Ростове прошла панихида по погибшим при пожаре в Кемерово
В донской столице состоялась служба по погибшим при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Заупокойная панихида прошла 27 марта в 15.30 в Старо-Покровском храме.

Почтить память десятков погибших кемеровцев пришли сотни жителей донской столицы. Священнослужитель митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий провел молебны об упокоении душ скончавшихся и выздоровлении пострадавших.

Не сдерживая слез, ростовчане несли цветы и свечи к стенду памяти погибших. Потрясенные страшной бедой, они молились и скорбели о многочисленных унесенных жизнях детей и взрослых.

В Ростове прошла панихида по погибшим при пожаре в Кемерово

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