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В Ростове пропала без вести 52-летняя местная жительница

В Ростове пропала без вести 52-летняя местная жительница
В Ростове-на-Дону пропала 52-летняя Виктория Прохорова. Женщина вышла из дома утром 9 января и больше не возвращалась.

На вид ростовчанке - 47-50 лет, рост - около 165 сантиметров, среднего телосложения. У неё светлые прямые волосы до плеч. Из особых примет: шрам над правой бровью, искривленные мизинцы на обеих руках.

В день исчезновения жительница Ростова была одета в розовую кофту, куртку, брюки и ботинки черного цвета.

Всех, кому что-нибудь известно о том, где находится Виктория Прохорова, или кто видел её, просьба сообщить по телефону: 8 (863) 249-10-50 (с городского - 02).

В Ростове пропала без вести 52-летняя местная жительница

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