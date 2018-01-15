В Ростове пропала без вести 52-летняя местная жительница



В Ростове-на-Дону пропала 52-летняя Виктория Прохорова. Женщина вышла из дома утром 9 января и больше не возвращалась.



На вид ростовчанке - 47-50 лет, рост - около 165 сантиметров, среднего телосложения. У неё светлые прямые волосы до плеч. Из особых примет: шрам над правой бровью, искривленные мизинцы на обеих руках.



В день исчезновения жительница Ростова была одета в розовую кофту, куртку, брюки и ботинки черного цвета.



Всех, кому что-нибудь известно о том, где находится Виктория Прохорова, или кто видел её, просьба сообщить по телефону: 8 (863) 249-10-50 (с городского - 02).



