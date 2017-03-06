В Ростове пропала без вести 18-летняя студентка техникума





В Ростове без вести пропала 18-летняя Джина Нозадзе. 7 марта около часа дня девушка вышла из техникума индустрии моды, экономики и сервиса, расположенном на проспекте Стачки, 227. После этого она перестала выходить на связь.



Обеспокоенные родственники обратились в полицию. В донском главке сообщили приметы пропавшей. Её рост около 170 сантиметров, грузинская внешность, длинные темные волосы, голубые глаза.

– В день исчезновения на Джине Нозадзе была черно-красная клетчатая рубашка, черная юбка до колен, черные кроссовки и темная куртка, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - При себе у девушки был джинсовый рюкзак с надписью «Channel» из страз.



Уточняется, что пропавшая студентка носит очки. Всех, кто что-нибудь знает о том, где находится Джина Нозадзе или видел её, просят сообщить по телефонам: 8-938-126-79-72; 8-918-555-46-08; 8-961-416-09-76 или 02.