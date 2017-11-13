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В Ростове пропала 81-летняя женщина

В Ростове пропала 81-летняя женщина
В Ростове пропала 81-летняя женщина. Пенсионерка ушла из дома в Железнодорожном районе утром 14 ноября.

- Пропавшей на вид 80-85 лет. Ее рост 160 сантиметров. Волосы седые, собраны в хвост. Галина носит очки и у нее отсутствуют зубы, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Женщина была одета в темное пальто, пуховый или тонкий платок, черные туфли.

Всем, кто что-либо знает о судьбе Галины Бойко, могут позвонить по номерам: 8 (863) 249-11-11, 8 (863) 249-11-37, 8(918)517-98-94.

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