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В Ростове пропал 50-летний мужчина с татуировками

В Ростове пропал 50-летний мужчина с татуировками
В Ростове пропал 50-летний мужчина с татуировками. Игорь Кудрявцев 4 декабря ушел из дома в Ворошиловском районе.

У побритого налысо мужчины славянской внешности плотное телосложение, рост - 175 сантиметров. Он выглядит примерно на 40-45 лет. На левой руке пропавшего набита татуировка в виде чешуи змеи.

- Уходя из дома, мужчина надел камуфляжную куртку, защитные штаны и черные ботинки, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Если вам что-то известно о судьбе Игоря Кудрявцева, просьба позвонить по телефонам: 8 (863) 249-43-20, 249-43-40, 235-02-02.

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