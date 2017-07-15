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В Ростове пропал 31-летний местный житель

В Ростове пропал 31-летний местный житель

В Ростове пропал 31-летний местный житель. Василий Катехин ушёл из своего дома в Советском районе Ростова несколько дней назад и до сих пор не вернулся.

Родственники молодого человека сначала пытались найти его самостоятельно, но когда поиски ни к чему не привели, обратились в полицию.

В ГУ МВД Ростовской области сообщили приметы пропавшего: на вид ему - 30 лет, рост - около 175 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза, прямые тёмно-русые волосы. У ростовчанина нет двух передних зубов.
- В день исчезновения житель Ростова был одет в майку без рукавов, шорты в клетку, чёрные шлепки, - добавили в Донском главке.

Всех, кому что-нибудь известно о том, где находится Василий Катехин, просят позвонить по телефонам: 8 (863) 249-49-70, 8 (863) 249-20-60.

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