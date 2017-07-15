В Ростове пропал 31-летний местный житель





В Ростове пропал 31-летний местный житель. Василий Катехин ушёл из своего дома в Советском районе Ростова несколько дней назад и до сих пор не вернулся.



Родственники молодого человека сначала пытались найти его самостоятельно, но когда поиски ни к чему не привели, обратились в полицию.



В ГУ МВД Ростовской области сообщили приметы пропавшего: на вид ему - 30 лет, рост - около 175 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза, прямые тёмно-русые волосы. У ростовчанина нет двух передних зубов.

- В день исчезновения житель Ростова был одет в майку без рукавов, шорты в клетку, чёрные шлепки, - добавили в Донском главке.



Всех, кому что-нибудь известно о том, где находится Василий Катехин, просят позвонить по телефонам: 8 (863) 249-49-70, 8 (863) 249-20-60.