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В Ростове произошло возгорание в трансформаторной будке

В Ростове произошло возгорание в трансформаторной будке
В Советском районе Ростова в трансформаторной будке произошло возгорание. ЧП случилось утром 14 января.

Очевидцы позвонили в пожарную службу и сообщили о пожаре в переулке 1-м Машиностроительном в начале девятого утра.
- В результате возгорания повреждён кабель цепи высокого напряжения на площади два квадратных метра, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области. – Огонь был локализован до прибытия пожарной охраны.

При пожаре никто не пострадал. На место выезжали шесть спасателей и две единицы техники.

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