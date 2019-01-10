В Ростове произошло возгорание в трансформаторной будке



В Советском районе Ростова в трансформаторной будке произошло возгорание. ЧП случилось утром 14 января.



Очевидцы позвонили в пожарную службу и сообщили о пожаре в переулке 1-м Машиностроительном в начале девятого утра.

- В результате возгорания повреждён кабель цепи высокого напряжения на площади два квадратных метра, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области. – Огонь был локализован до прибытия пожарной охраны.



При пожаре никто не пострадал. На место выезжали шесть спасателей и две единицы техники.