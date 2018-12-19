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В Ростове произошло ДТП с участием восьми автомобилей: видео

В Ростове произошло ДТП с участием восьми автомобилей: видео
В Ростове на улице Кумженской произошло массовое ДТП с пострадавшим. Авария случилась 21 декабря около 7:30.

На видеозаписи видно, что столкнулись как минимум восемь автомобилей. Причем один из них съехал на обочину с помятым капотом, а второй вылетел в кювет. В отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области сообщили только о двух столкнувшихся машинах.

По предварительным данным, 30-летний водитель ВАЗа не справился с управлением. Он врезался в двигавшуюся навстречу «ГАЗель», за рулём которой находился 43-летний мужчина. Водитель «ВАЗа» пострадал и был доставлен в больницу.

- По факту случившегося проводится проверка, - отметили в ведомстве.

Скорее всего, причиной ДТП стал гололёд на проезжей части.

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