В Ростове произошло ДТП с участием восьми автомобилей: видео



В Ростове на улице Кумженской произошло массовое ДТП с пострадавшим. Авария случилась 21 декабря около 7:30.



На видеозаписи видно, что столкнулись как минимум восемь автомобилей. Причем один из них съехал на обочину с помятым капотом, а второй вылетел в кювет. В отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области сообщили только о двух столкнувшихся машинах.



По предварительным данным, 30-летний водитель ВАЗа не справился с управлением. Он врезался в двигавшуюся навстречу «ГАЗель», за рулём которой находился 43-летний мужчина. Водитель «ВАЗа» пострадал и был доставлен в больницу.



- По факту случившегося проводится проверка, - отметили в ведомстве.



Скорее всего, причиной ДТП стал гололёд на проезжей части.



