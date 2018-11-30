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В Ростове произошло ДТП с участием грузовика и микроавтобуса

В Ростове произошло ДТП с участием грузовика и микроавтобуса
В Ростове-на-Дону произошло ДТП с участием грузовика, микроавтобуса и двух легковушек. Массовое ДТП случилось на проспекте Коммунистическом 2 декабря около 11 часов.

По предварительной информации, водитель «Фольксвагена» не справился с управлением. Грузовик занесло из-за гололеда. В результате машина сначала протаранила микроавтобус, а затем влетела в припаркованные тут же «ВАЗ-2112» и «ВАЗ-2115».

К счастью, в момент столкновения в автомобилях не было людей. В результате ДТП никто не пострадал.

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