В Ростове произошло ДТП с участием грузовика и микроавтобуса



В Ростове-на-Дону произошло ДТП с участием грузовика, микроавтобуса и двух легковушек. Массовое ДТП случилось на проспекте Коммунистическом 2 декабря около 11 часов.



По предварительной информации, водитель «Фольксвагена» не справился с управлением. Грузовик занесло из-за гололеда. В результате машина сначала протаранила микроавтобус, а затем влетела в припаркованные тут же «ВАЗ-2112» и «ВАЗ-2115».



К счастью, в момент столкновения в автомобилях не было людей. В результате ДТП никто не пострадал.