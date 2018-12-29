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В Ростове произошло ДТП с пострадавшим

В Ростове произошло ДТП с пострадавшим
Водитель пострадал при столкновении двух иномарок в Ростове. ДТП произошло 5 января около 14:30 на бульваре Комарова.

По предварительным данным, мужчина за рулём «Киа Рио» не справился с управлением. Он допустил столкновение с «Деу Нексиа» под управлением 38-летнего водителя.

- В аварии получил травмы 38-летний водитель «Киа», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Он был доставлен в больницу бригадой скорой помощи. По факту происшествия проводится проверка.

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