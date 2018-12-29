В Ростове произошло ДТП с пострадавшим



Водитель пострадал при столкновении двух иномарок в Ростове. ДТП произошло 5 января около 14:30 на бульваре Комарова.



По предварительным данным, мужчина за рулём «Киа Рио» не справился с управлением. Он допустил столкновение с «Деу Нексиа» под управлением 38-летнего водителя.



- В аварии получил травмы 38-летний водитель «Киа», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.



Он был доставлен в больницу бригадой скорой помощи. По факту происшествия проводится проверка.