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В Ростове произошла авария с участием «скорой» и ВАЗа

В Ростове произошла авария с участием «скорой» и ВАЗа
В Ростове-на-Дону произошла авария с участием «скорой» и ВАЗа. ДТП случилось на перекрестке проспекта Шолохова и улицы Воровского 7 декабря около 17 часов.

Известно, что машина медиков столкнулась с отечественным авто «ВАЗ-2109». В результате аварии транспортные средства получили механические повреждения. У легковушки оказалась помята боковая часть, у «скорой» – передняя.

К счастью, в ДТП никто не пострадал. Обстоятельства и причины будут выяснять правоохранители.

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