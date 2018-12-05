В Ростове произошла авария с участием «скорой» и ВАЗа



В Ростове-на-Дону произошла авария с участием «скорой» и ВАЗа. ДТП случилось на перекрестке проспекта Шолохова и улицы Воровского 7 декабря около 17 часов.



Известно, что машина медиков столкнулась с отечественным авто «ВАЗ-2109». В результате аварии транспортные средства получили механические повреждения. У легковушки оказалась помята боковая часть, у «скорой» – передняя.



К счастью, в ДТП никто не пострадал. Обстоятельства и причины будут выяснять правоохранители.

