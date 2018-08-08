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В Ростове произошёл пожар в блоке гаражей

В Ростове произошёл пожар в блоке гаражей
Dumskaya.net
В Советском районе Ростова в блоке гаражей произошёл пожар. Возгорание случилось в переулке Араратском 14 августа около половины седьмого вечера.

Как сообщили в ГУ МЧС Ростовской области, огнём была охвачена площадь 50 квадратных метров.
- В результате происшествия никто не пострадал, - уточнили в ведомстве.

Прибывшим на место происшествия пожарным понадобилось порядка 30 минут, чтобы потушить огонь. К ликвидации возгорания привлекались 13 спасателей и три единицы техники. Причина пожара устанавливается.

Добавим, что в Ростове сохраняется высокая пожароопасность. Погодные условия, сильная жара и ветер, которые могут привести к возгоранию, ландшафтным пожарам, по данным Гидрометцентра, не изменятся до 17 августа.

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