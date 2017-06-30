В Ростове продавец шаурмы ударил покупателя, которому не понравился фаст-фуд





В Ростове между мужчинами произошёл конфликт из-за шаурмы. Вечером 2 июля ростовчанин купил фаст-фуд в одном из ларьков на проспекте Ворошиловском.



Покупатель остался недоволен качеством продукта, о чём поспешил сказать продавцу. Обиженный работник торговой точки ударил мужчину по лицу. Оппоненты сцепились в драке.

- Кувыркались они по всей улице, - рассказал очевидец потасовки. - В итоге продавец сбежал, а мужик вернулся с разбитым лицом и разнес ларек. Дебошир завалил печку, где крутится мясо. В заведении начался небольшой пожар, но в итоге его потушили.



Как сообщили в ГУ МВД Ростовской области, обоих участников драки задержали.

- Сообщение о происшествии поступило в полицию в 23:15, - добавили в донском главке, - прибывшие на место сотрудники задержали участников конфликта и доставили в отдел полиции.



В настоящее время по факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.