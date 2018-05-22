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В Ростове при возгорании кровли частного дома пострадал 30-летний мужчина

В Ростове при возгорании кровли частного дома пострадал 30-летний мужчина

В Ростове при пожаре в одноэтажном частном доме пострадал 30-летний мужчина. Возгорание произошло в Пролетарском районе города в переулке Больничном.

Сообщение о происшествии поступило в оперативные службы 23 мая около часа дня. Очаг возгорания находился на крыше дома. Огонь успел распространиться на площадь один квадратный метр.
- В результате пожара ожоги получил 30-летний мужчина, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – Пострадавший госпитализирован.

Причину возгорания сейчас устанавливают специалисты. На пожар выезжали шесть спасателей и две единицы техники. Им понадобилось порядка 15 минут, чтобы потушить огонь.

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