В Ростове при возгорании кровли частного дома пострадал 30-летний мужчина





В Ростове при пожаре в одноэтажном частном доме пострадал 30-летний мужчина. Возгорание произошло в Пролетарском районе города в переулке Больничном.



Сообщение о происшествии поступило в оперативные службы 23 мая около часа дня. Очаг возгорания находился на крыше дома. Огонь успел распространиться на площадь один квадратный метр.

- В результате пожара ожоги получил 30-летний мужчина, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – Пострадавший госпитализирован.



Причину возгорания сейчас устанавливают специалисты. На пожар выезжали шесть спасателей и две единицы техники. Им понадобилось порядка 15 минут, чтобы потушить огонь.