В Ростове при столкновении с легковушкой перевернулся микроавтобус





В Ростове перевернулся микроавтобус «Фольксваген» в результате столкновения с легковым автомобилем марки «Хендай Солярис». ДТП произошло в районе 15 часов 5 апреля на пересечении улицы Тружеников и проспекта Стачки.



При повороте с проспекта Стачки на улицу Тружеников столкнулись микроавтобус под управлением 44-летнего водителя и легковушка, за рулём которой был 25-летний парень.



По предварительным данным, никто из водителей не пострадал. В обоих авто вовремя сработали подушки безопасности.



Легковой автомобиль «Хендай Солярис» практически лишился переднего бампера. Микроавтобус продолжает лежать на боку посреди пешеходного перехода. Оба водителя заверяют, что соблюдали правила дорожного движения и двигались на зелёный сигнал светофора. Установить виновника аварии предстоит сотрудникам ДПС.



Из-за ДТП на улице Тружеников по направлению к проспекту образовалась гигантская пробка.