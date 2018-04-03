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В Ростове при столкновении с легковушкой перевернулся микроавтобус

В Ростове при столкновении с легковушкой перевернулся микроавтобус

В Ростове перевернулся микроавтобус «Фольксваген» в результате столкновения с легковым автомобилем марки «Хендай Солярис». ДТП произошло в районе 15 часов 5 апреля на пересечении улицы Тружеников и проспекта Стачки.

При повороте с проспекта Стачки на улицу Тружеников столкнулись микроавтобус под управлением 44-летнего водителя и легковушка, за рулём которой был 25-летний парень.

По предварительным данным, никто из водителей не пострадал. В обоих авто вовремя сработали подушки безопасности.

Легковой автомобиль «Хендай Солярис» практически лишился переднего бампера. Микроавтобус продолжает лежать на боку посреди пешеходного перехода. Оба водителя заверяют, что соблюдали правила дорожного движения и двигались на зелёный сигнал светофора. Установить виновника аварии предстоит сотрудникам ДПС.

Из-за ДТП на улице Тружеников по направлению к проспекту образовалась гигантская пробка.

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