В Ростове при столкновении пожарного спецавтомобиля и иномарки пострадали две девушки



В Ростове две девушки пострадали в столкновении пожарного спецавтомобиля и иномарки. ДТП произошло около часа дня 28 октября.



По информации отдела пропаганды УГИБДД Ростовской области, спецавтомобиль двигался со включенными проблесковыми маячками и сиреной по улице Комарова. Машина, проезжая перекресток, ехала на красный сигнал светофора. В этот момент спецавтомобиль столкнулся с автомобилем «Хендай», которым управляла 28-летняя девушка.

- В результате аварии пострадали водитель и 22-летнняя пассажирка иномарки, - добавили в ведомстве.

