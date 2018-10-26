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В Ростове при столкновении пожарного спецавтомобиля и иномарки пострадали две девушки

В Ростове при столкновении пожарного спецавтомобиля и иномарки пострадали две девушки
В Ростове две девушки пострадали в столкновении пожарного спецавтомобиля и иномарки. ДТП произошло около часа дня 28 октября.

По информации отдела пропаганды УГИБДД Ростовской области, спецавтомобиль двигался со включенными проблесковыми маячками и сиреной по улице Комарова. Машина, проезжая перекресток, ехала на красный сигнал светофора. В этот момент спецавтомобиль столкнулся с автомобилем «Хендай», которым управляла 28-летняя девушка.
- В результате аварии пострадали водитель и 22-летнняя пассажирка иномарки, - добавили в ведомстве.

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