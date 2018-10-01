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В Ростове при столкновении автомобилей пострадала женщина

В Ростове при столкновении автомобилей пострадала женщина
В Ростове-на-Дону при столкновении автомобилей «БМВ» и «Матиз» пострадала 62-летняя женщина. Дорожно-транспортное происшествие случилось на проспекте Стачки 2 октября около 22 часов.

По предварительным данным, 31-летний мужчина, находившийся за рулем «БМВ», не справился с управлением. Машина врезалась в «Матиз».

– Пострадала 62-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Матиз». С травмами ее госпитализировали, – сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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