В Ростове при столкновении автомобилей пострадала женщина
В Ростове-на-Дону при столкновении автомобилей «БМВ» и «Матиз» пострадала 62-летняя женщина. Дорожно-транспортное происшествие случилось на проспекте Стачки 2 октября около 22 часов.
По предварительным данным, 31-летний мужчина, находившийся за рулем «БМВ», не справился с управлением. Машина врезалась в «Матиз».
– Пострадала 62-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Матиз». С травмами ее госпитализировали, – сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.