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В Ростове при столкновении автобуса и маршрутки пострадали пассажиры

В Ростове при столкновении автобуса и маршрутки пострадали пассажиры
При столкновении маршрутки и автобуса в Ростове пострадали пассажиры. ДТП произошло днём 23 июля около стадиона Олимп-2 на проспекте Шолохова.

По предварительным данным, водитель маршрутного такси № 85 «ЖД вокзал — ТЦ «Мега» не рассчитал дистанцию и врезался в стоящий впереди автобус НЕФАЗ.

В результате столкновения несколько пассажиров получили травмы и ушибы.

Транспортные средства получили механические повреждения. У маршрутки разбито стекло и передняя часть. Автобус практически не получил повреждений.

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