В Ростове при пожаре в трёхэтажном доме погибли мужчина и женщина



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При пожаре в трёхэтажке в Ростове погибли мужчина и женщина. ЧП произошло ночью 2 октября на улице Летописной.



Возгорание началось около полуночи в одной из квартир третьего этажа дома № 41. Жильцы, почувствовав запах гари, вызвали пожарных. Когда спасатели оказались на месте, огонь полыхал на площади 15 квадратных метров.



Во время тушения сотрудники МЧС обнаружили в квартире тела мужчины и женщины.

- К тушению привлекались 16 спасателей и четыре единицы техники, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. - Причины пожара сейчас устанавливают специалисты Госпожнадзора.



В следственном управлении Ростовской области сообщили, что по факту гибели двух человек начата проверка.



Известно, что погибшие снимали квартиру, где произошёл пожар. Мужчине было 30 лет, данные женщины устанавливаются.