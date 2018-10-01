В Ростове при пожаре в трёхэтажном доме погибли мужчина и женщина
Фото: Penzanews.ru
При пожаре в трёхэтажке в Ростове погибли мужчина и женщина. ЧП произошло ночью 2 октября на улице Летописной.
Возгорание началось около полуночи в одной из квартир третьего этажа дома № 41. Жильцы, почувствовав запах гари, вызвали пожарных. Когда спасатели оказались на месте, огонь полыхал на площади 15 квадратных метров.
Во время тушения сотрудники МЧС обнаружили в квартире тела мужчины и женщины.
- К тушению привлекались 16 спасателей и четыре единицы техники, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. - Причины пожара сейчас устанавливают специалисты Госпожнадзора.
В следственном управлении Ростовской области сообщили, что по факту гибели двух человек начата проверка.
Известно, что погибшие снимали квартиру, где произошёл пожар. Мужчине было 30 лет, данные женщины устанавливаются.