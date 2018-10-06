В Ростове при пожаре в пятиэтажном доме пострадала женщина



В Ростове при пожаре в пятиэтажном доме пострадала женщина. Пламя вспыхнуло 9 октября около 16 часов в здании на улице Кременчугской.



В квартире дома на четвертом этаже загорелись домашние вещи. В помещении огонь распространился на площади 10 квадратных метров.



- В результате пожара пострадала жительница дома, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - Медики оказали ей первую помощь.



Спасатели потушили пламя примерно за полчаса. На месте происшествия работали три пожарных расчета и 12 человек личного состава.