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В Ростове при пожаре в пятиэтажном доме пострадала женщина

В Ростове при пожаре в пятиэтажном доме пострадала женщина
В Ростове при пожаре в пятиэтажном доме пострадала женщина. Пламя вспыхнуло 9 октября около 16 часов в здании на улице Кременчугской. 

В квартире дома на четвертом этаже загорелись домашние вещи. В помещении огонь распространился на площади 10 квадратных метров.

- В результате пожара пострадала жительница дома, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - Медики оказали ей первую помощь.

Спасатели потушили пламя примерно за полчаса. На месте происшествия работали три пожарных расчета и 12 человек личного состава.

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